Фото: depositphotos/Chalabala

Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он отметил, что воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в аэропорту Внуково предупредили пассажиров рейса TK-3168 Анталья – Москва авиакомпании Turkish Airlines о задержке багажа. 165 мест багажа были загружены на другой рейс.

Например, 134 места багажа было отправлено рейсом ТК-3038. Информация о досыле оставшегося багажа будет опубликована при получении соответствующих сведений.

