Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 октября, 23:04

Транспорт

Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда

Фото: depositphotos/Chalabala

Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он отметил, что воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в аэропорту Внуково предупредили пассажиров рейса TK-3168 Анталья – Москва авиакомпании Turkish Airlines о задержке багажа. 165 мест багажа были загружены на другой рейс.

Например, 134 места багажа было отправлено рейсом ТК-3038. Информация о досыле оставшегося багажа будет опубликована при получении соответствующих сведений.

Читайте также


транспортрегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика