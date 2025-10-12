12 октября, 23:04Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда
Фото: depositphotos/Chalabala
Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Он отметил, что воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее в аэропорту Внуково предупредили пассажиров рейса TK-3168 Анталья – Москва авиакомпании Turkish Airlines о задержке багажа. 165 мест багажа были загружены на другой рейс.
Например, 134 места багажа было отправлено рейсом ТК-3038. Информация о досыле оставшегося багажа будет опубликована при получении соответствующих сведений.