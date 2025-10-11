Ограничения на полеты сняты в аэропортах Волгограда, Казани и Нижнекамска

Фото: depositphotos/Feverpitch

Аэропорты Волгограда, Казани и Нижнекамска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли три самолета, два из которых летели в Казань и еще один – в Нижнекамск.

"Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", – отметил Кореняко.

Временные ограничения на полеты объявили в аэропорту Волгограда вечером 10 октября. В Казани и Нижнекамске меры безопасности ввели уже ночью.

Кроме того, минувшей ночью аналогичные ограничения объявлялись в аэропортах Самары, Ульяновска и Уфы. Спустя некоторое время в Самаре и Ульяновске отменили ограничения. В аэропорту Уфы меры предосторожности продолжают действовать.