Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:58

Транспорт

Временные ограничения введены в аэропортах Казани, Самары и Ульяновска

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Временные ограничения на полеты объявили в аэропортах Казани, Самары и Ульяновска. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Все три авиагавани временно не принимают на посадку и не отправляют воздушные рейсы. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что Росавиация и Минтранс РФ разработали правила взаимодействия при введении временного запрета на использование воздушного пространства. Помимо этого, специалисты Росавиации также донастраивают работу с Минобороны России.

Минтранс России напоминал авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, по регламенту перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.

Первый рейс авиакомпании Saudia прилетел в Шереметьево из Саудовской Аравии

Читайте также


транспортрегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика