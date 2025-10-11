Форма поиска по сайту

11 октября, 03:56

Транспорт

Ограничения на полеты ввели в аэропорту Нижнекамска

Фото: depositphotos/Shebeko

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов объявили в аэропорту Нижнекамска в Татарстане. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что данные ограничения призваны обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов.

Этой ночью аналогичные ограничения также объявили в аэропортах Казани, Самары и Ульяновска. Все указанные авиагавани не принимают на посадку и не отправляют самолеты.

Глава Росавиации Дмитрий Ядров отмечал, что ведомство пока не собирается выделять авиакомпаниям средства на фоне вводимых в аэропортах временных ограничений на использование воздушного пространства.

Пассажиры Turkish Airlines обратились в консульство РФ из-за отмены рейсов

