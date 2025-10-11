Форма поиска по сайту

11 октября, 05:12

Ограничения отменили в аэропортах Самары и Саратова

Фото: depositphotos/nitinut380

Ограничения на полеты сняли в аэропортах Самары и Саратова. Об этом рассказал в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли четыре самолета, из которых два выполняли рейсы в Самару и еще два – в Саратов.

Между тем меры безопасности объявили в аэропорту Уфы. Данные ограничения необходимы для обеспечения безопасности в регионе.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Саратова вечером 10 октября. Ночью меры безопасности распространились на авиагавань Самары.

Кроме того, минувшей ночью аналогичные ограничения вводились в аэропортах Казани, Ульяновска и Нижнекамска. Спустя некоторое время в Ульяновске также отменили ограничения.

Росавиация и ученые РАН разработали новую программу защиты самолетов от птиц

