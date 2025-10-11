Форма поиска по сайту

11 октября, 04:23

Транспорт

Аэропорт Ульяновска возобновил работу

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В аэропорту Ульяновска отменили ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

В данный момент воздушная гавань возвращается к штатному режиму работы и восстанавливает график полетов.

Между тем ограничения на полеты продолжают действовать в аэропортах Казани, Самары и Нижнекамска. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что применение биометрии в аэропортах России могут ввести в ближайшие несколько лет. В настоящее время специалисты работают над созданием технологических условий для внедрения системы.

Новости регионов: самолеты из Краснодара начали летать за рубеж после трехлетнего перерыва

