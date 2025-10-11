Аэропорт Ульяновска возобновил работу

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В аэропорту Ульяновска отменили ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

В данный момент воздушная гавань возвращается к штатному режиму работы и восстанавливает график полетов.

Между тем ограничения на полеты продолжают действовать в аэропортах Казани, Самары и Нижнекамска. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

