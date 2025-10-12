12 октября, 23:35Транспорт
Ограничения на полеты введены в аэропорту Геленджика
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Он подчеркнул, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее стало известно, что аналогичные ограничения действуют в аэропорту Волгограда.
Кроме того, в воздушной гавани Внуково пассажиров рейса TK-3168 Анталья – Москва авиакомпании Turkish Airlines предупредили о том, что 165 мест багажа были загружены на другой рейс.
Например, 134 рейса багажа отправили рейсом ТК-3038. Информация о досыле оставшегося багажа будет опубликована при получении соответствующих сведений.