Ограничения на полеты введены в аэропорту Геленджика

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее стало известно, что аналогичные ограничения действуют в аэропорту Волгограда.

Кроме того, в воздушной гавани Внуково пассажиров рейса TK-3168 Анталья – Москва авиакомпании Turkish Airlines предупредили о том, что 165 мест багажа были загружены на другой рейс.

Например, 134 рейса багажа отправили рейсом ТК-3038. Информация о досыле оставшегося багажа будет опубликована при получении соответствующих сведений.

