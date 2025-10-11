В МИД РФ напомнили о новых правилах въезда в Шенгенскую зону

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Граждане, въезжающие в страны Шенгенской зоны, должны будут сдавать биометрические данные на границе с 12 октября. Об этом напомнили в МИД РФ, передает ТАСС.

"Новые правила предусматривают обязательную сдачу биометрических данных на границе (отпечатки пальцев, фотографирование) при въезде <...> граждан третьих стран, в том числе России, прибывающих в страну с краткосрочными целями", – отметили в министерстве.

Гражданам рекомендовали планировать свои поездки с учетом изменений и приезжать в аэропорт заблаговременно для прохождения необходимых процедур.

В начале октября главы Минтранса, Минцифры, "Центра биометрических технологий" и "Аэрофлота" подписали соглашение о внедрении биометрии при авиаперевозках. Технология станет альтернативой паспорту при регистрации на рейс или посадке.

Ожидается, что технологию в российских аэропортах могут ввести в ближайшие несколько лет. Специалисты работают над созданием технологических условий для внедрения системы. Первым ее может получить петербургский аэровокзал Пулково.