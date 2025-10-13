13 октября, 05:04Транспорт
Ограничения на полеты отменены во всех аэропортах РФ
Фото: depositphotos/Shebeko
Ограничения на полеты сняты в аэропортах Астрахани, Волгограда, Геленджика и Краснодара. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
В данный момент воздушные гавани восстанавливают график полетов и возвращаются к штатному режиму работы.
Временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов вводились в указанных аэропортах вечером 12 октября и в ночь на 13 октября. Данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров отмечал, что ведомство пока не собирается выделять авиакомпаниям средства на фоне вводимых в аэропортах временных ограничений на использование воздушного пространства.
