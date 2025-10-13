01:57Транспорт
Аэропорт Краснодара закрыт на прием самолетов
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Ограничения на прием и выпуск рейсов ввели в аэропорту Краснодара. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он напомнил, что подобные ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов в регионе.
Аналогичные меры безопасности продолжают действовать в аэропортах Волгограда, Геленджика и Астрахани. Все указанные авиагавани не принимают на посадку и не выпускают воздушные суда.
Ранее сообщалось, что пассажиры российских самолетов в перспективе смогут использовать биометрию в качестве альтернативы паспорту при регистрации на рейс или посадке. Предполагается, что применение данной технологии позволит повысить качество и скорость обслуживания пассажиров.
Российские туристы столкнулись с отказами во въезде в Южную Корею