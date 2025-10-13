Аэропорт Краснодара закрыт на прием самолетов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ограничения на прием и выпуск рейсов ввели в аэропорту Краснодара. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что подобные ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов в регионе.

Аналогичные меры безопасности продолжают действовать в аэропортах Волгограда, Геленджика и Астрахани. Все указанные авиагавани не принимают на посадку и не выпускают воздушные суда.

