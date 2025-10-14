14 октября, 06:30Транспорт
Ограничения в аэропорту Нижнего Новгорода сняты
Фото: depositphotos/Feverpitch
Временные ограничения на работу в аэропорту Нижнего Новгорода сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Ограничительные меры вводились для обеспечения безопасности гражданских воздушных судов. Сейчас аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.
До этого 13 октября аналогичные ограничения коснулись воздушных гаваней Астрахани, Волгограда, Геленджика и Краснодара. Аэропорты этих городов также не принимали и не выпускали самолеты.
Спустя некоторое время ограничения были сняты во всех авиагаванях России. Они вернулись к штатной работе.