Ограничения в аэропорту Нижнего Новгорода сняты

Фото: depositphotos/Feverpitch

Временные ограничения на работу в аэропорту Нижнего Новгорода сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничительные меры вводились для обеспечения безопасности гражданских воздушных судов. Сейчас аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.

До этого 13 октября аналогичные ограничения коснулись воздушных гаваней Астрахани, Волгограда, Геленджика и Краснодара. Аэропорты этих городов также не принимали и не выпускали самолеты.

Спустя некоторое время ограничения были сняты во всех авиагаванях России. Они вернулись к штатной работе.