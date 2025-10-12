03:37Происшествия
Вертолет рухнул на пляже в Калифорнии
Фото: телеграм-канал SHOT
Вертолет упал около пляжа в городе Хантингтон-Бич американского штата Калифорния, несколько человек пострадали. Об этом сообщает NBC News.
Уточняется, что травмы различной тяжести получили как минимум пять человек: трое прохожих и двое находившихся на борту вертолета. Перед падением вертолет начал неконтролируемо вращаться в воздухе, после чего резко снизился. Причины ЧП уточняются.
Ранее вертолет санитарной авиации потерпел крушение на автомагистрали в американском городе Сакраменто. В результате случившегося как минимум 3 человека получили тяжелые травмы.
Еще один инцидент случился до этого в штате Колорадо, где два пассажирских самолета столкнулись над аэропортом Форт-Морган. В результате один человек погиб и еще трое получили травмы.
