Новости

Новости

03:37

Происшествия

Вертолет рухнул на пляже в Калифорнии

Фото: телеграм-канал SHOT

Вертолет упал около пляжа в городе Хантингтон-Бич американского штата Калифорния, несколько человек пострадали. Об этом сообщает NBC News.

Уточняется, что травмы различной тяжести получили как минимум пять человек: трое прохожих и двое находившихся на борту вертолета. Перед падением вертолет начал неконтролируемо вращаться в воздухе, после чего резко снизился. Причины ЧП уточняются.

Ранее вертолет санитарной авиации потерпел крушение на автомагистрали в американском городе Сакраменто. В результате случившегося как минимум 3 человека получили тяжелые травмы.

Еще один инцидент случился до этого в штате Колорадо, где два пассажирских самолета столкнулись над аэропортом Форт-Морган. В результате один человек погиб и еще трое получили травмы.

Новости мира: вертолет упал на автостраду в США

происшествияза рубежом

