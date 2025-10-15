Стойки шасси загорелись у грузового самолета при посадке в Якутске

Фото: depositphotos/joyfull

Стойки шасси загорелись у грузового самолета Ил-96-400Т при посадке в аэропорту Якутска в ночь на 15 октября. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Во время посадки у самолета произошло разрушение второй пары пневматиков левой основной стойки шасси. В результате воспламенились тормозные барабаны. Вскоре пожар был оперативно ликвидирован специалистами.

Отмечается, что воздушное судно перевозило свыше 60 тонн груза из аэропорта Жуковский. На его борту находились 9 человек. В результате происшествия никто из них не пострадал.

Из-за инцидента аэропорту Якутска пришлось приостановить работу. Несколько рейсов были задержаны, а некоторые ушли на запасной аэродром в поселок Чульман. Однако в 07:25 по местному времени авиагавань вновь начала принимать и выпускать воздушные суда.

