Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда

Фото: depositphotos/Shebeko

Временные ограничения на работу введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он отметил, что воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее, 14 октября, аналогичные меры были введены в аэропорту Нижнего Новгорода. Спустя несколько часов авиагавань вернулась к штатной работе.

Также 13 октября ограничения коснулись аэропортов Астрахани, Волгограда, Геленджика и Краснодара. Однако вскоре воздушные гавани этих городов возобновили прием и выпуск гражданских самолетов.