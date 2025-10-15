Временные ограничения в аэропорту Волгограда сняты

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Временные ограничения на прилет и вылет самолетов в аэропорту Волгограда сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он объяснил, что ограничительные меры вводились для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Также Кореняко сообщил о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Уфы.

В настоящее время такие же меры продолжают действовать в аэропортах Нижнего Новгорода и Нижнекамска. В связи с этим воздушные гавани временно не принимают и не выпускают самолеты.

