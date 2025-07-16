Голикова не поддержала идею о зарплате женщине за рождение и воспитание ребенка

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Вице-премьер России Татьяна Голикова не поддержала предложение депутатов Госдумы о зарплате женщине за рождение и воспитание ребенка. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее парламентарий от фракции "Справедливая Россия – за правду!" предложил Голиковой признать женский труд по рождению и воспитанию детей оплачиваемым. Кроме того, депутат выступил с предложением предоставлять семьям с детьми социальное арендное жилье с правом выкупа. При этом его стоимость должна снижаться с рождением каждого ребенка, а после появления четвертого ребенка жилье должно перейти семье бесплатно.

"Рождение ребенка – это семейные отношения, это не трудовые отношения. И устанавливать заработную плату за рождение ребенка – это в принципе идеологически не очень правильно", – заметила Голикова.

Вице-премьер отметила, что зарплата существует во взаимоотношениях между работником и работодателем. Семьи в России поддерживают через пособия, среди которых в том числе и материнский семейный капитал, напомнила Голикова.

Ранее в ГД предложили увеличить сумму материнского капитала за первого ребенка на один миллион рублей, если первенец родился до достижения женщиной 24 лет. Поддержка граждан, решивших стать родителями в более раннем возрасте, положительно повлияет на демографию в России именно благодаря увеличению вероятности появления последующих детей, уверены парламентарии.

