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08 ноября, 07:15

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Москвичам рассказали, какие экспонаты представлены в музее на Красной площади

Москвичам рассказали, какие экспонаты представлены в музее на Красной площади

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Музей под открытым небом открылся на Красной площади

На Красной площади открылась выставка, посвященная 83-й годовщине военного парада 7 ноября 1941 года. Экспозиция включает легендарный танк Т-34 и истребитель МиГ-3, а также более 40 единиц военной техники и пять экспозиций. 

Художественный руководитель музея под открытым небом Игорь Угольников рассказал, что маленький трактор "Комсомолец" использовался для доставки техники и личного состава на фронт. Рядом с военной техникой расположен кинотеатр "Художественный", который не прекращал работу даже во время налетов немецкой авиации.

Выставка продлится до 10 ноября, работает с 10:00 до 22:00. Посетить ее можно бесплатно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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