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14 октября, 13:50

Культура

"Это Москва. Туризм": музеи в древних палатах

"Это Москва. Туризм": музеи в древних палатах

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В выпуске "Это Москва. Туризм" сделали подборку из трех столичных музеев, экспозиции которых разместились прямо в стенах древних зданий. Так, в "Старом английском дворе" можно узнать, как жили иностранные купцы в Москве при Иване Грозном.

В свою очередь, в музее "Московские стрельцы", расположенном в Палатах Титова, рассказывают о быте рядовых москвичей позднего средневековья. Между тем в "Огнях Москвы", находящихся в Палатах Протопоповых, подробно описывается история электрификации города.

Подробнее – в программе "Это Москва. Туризм".

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культурагородвидеоДарья Святенко
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