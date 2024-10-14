"Это Москва. Туризм": музеи в древних палатах

В выпуске "Это Москва. Туризм" сделали подборку из трех столичных музеев, экспозиции которых разместились прямо в стенах древних зданий. Так, в "Старом английском дворе" можно узнать, как жили иностранные купцы в Москве при Иване Грозном.

В свою очередь, в музее "Московские стрельцы", расположенном в Палатах Титова, рассказывают о быте рядовых москвичей позднего средневековья. Между тем в "Огнях Москвы", находящихся в Палатах Протопоповых, подробно описывается история электрификации города.

Подробнее – в программе "Это Москва. Туризм".