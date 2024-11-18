Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 ноября, 22:15

Транспорт

Новый участок МСД улучшит транспортную доступность порядка 700 тыс жителей юга столицы

Новый участок МСД улучшит транспортную доступность порядка 700 тыс жителей юга столицы

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве дополнительного участка МСД на юге Москвы

Собянин рассказал о строительстве дополнительного участка МСД на юге Москвы

"Мой район. Новости": пересадку на МЦК построят на Троицкой линии метро

Электробусы появились на двух новых маршрутах в Москве

Строительство участка МСД вдоль Каспийской улицы завершится в 2026 году

Новости часа: восемь промышленных объектов будут введены в "Алабушеве" в 2025 году

Штрафы за нарушение правил дорожного движения могут вырасти в России

Сезон аренды СИМ завершился в Москве

Поезда "Москва-2024" проехали по Троицкой линии метро 43 750 км

На юге Москвы возводят важную магистраль. Дорога начнется от Кантемировской улицы и будет пролегать через Каспийскую улицу и железнодорожные пути. Новый отрезок МСД сократит время в пути и улучшит транспортную доступность для порядка 700 тысяч жителей юга столицы.

На одной из строящихся эстакад, высота которой составляет 6 метров, уже ведутся работы. По завершении строительства движение будет организовано по новой трассе, что позволит водителям экономить около 7 минут в пути и сократить перепробег транспорта на 2 километра.

Проект предусматривает удобные развязки с улицами Медиков, Ереванской, Луганской, Севанской и Бакинской. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоСветлана ДоброхотоваДарья Крамарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика