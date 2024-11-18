Новый участок МСД улучшит транспортную доступность порядка 700 тыс жителей юга столицы

На юге Москвы возводят важную магистраль. Дорога начнется от Кантемировской улицы и будет пролегать через Каспийскую улицу и железнодорожные пути. Новый отрезок МСД сократит время в пути и улучшит транспортную доступность для порядка 700 тысяч жителей юга столицы.

На одной из строящихся эстакад, высота которой составляет 6 метров, уже ведутся работы. По завершении строительства движение будет организовано по новой трассе, что позволит водителям экономить около 7 минут в пути и сократить перепробег транспорта на 2 километра.

Проект предусматривает удобные развязки с улицами Медиков, Ереванской, Луганской, Севанской и Бакинской. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.