Динамический тариф на парковки протестировали в Москве

В Москве протестировали динамический тариф на парковки. Его суть заключается в том, что стоимость места может снижаться при отсутствии загруженности. Например, водители могут заплатить всего 60 рублей вместо стандартных 380 за час.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, низкая стоимость на парковку держится в среднем всего 23% времени в сутки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.