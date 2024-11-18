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18 ноября, 06:30

Транспорт

Динамический тариф на парковки протестировали в Москве

Динамический тариф на парковки протестировали в Москве

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В Москве протестировали динамический тариф на парковки. Его суть заключается в том, что стоимость места может снижаться при отсутствии загруженности. Например, водители могут заплатить всего 60 рублей вместо стандартных 380 за час.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, низкая стоимость на парковку держится в среднем всего 23% времени в сутки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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