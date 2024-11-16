Маршрутная сеть наземного транспорта изменится в Сколково с 23 ноября

Три новых маршрута наземного транспорта запустят в "Сколково" с 23 ноября, рассказал Сергей Собянин.

Вместо маршрута 1147 заработает три новых – Sk2, Sk3 и Sk4. Первый проследует до инновационного центра от метро "Славянский бульвар" и "Филевский парк", второй – от МЦД Солнечная и Мещерская, а также от метро "Говорово". Маршрут Sk4 позволит соединить "Сколково" и метро "Тропарево".

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