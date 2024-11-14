Расписание поездов на МЦД-2 значительно изменится 16 и 17 ноября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/МаксимМишин

График движения поездов на МЦД-2 значительно изменится 16 и 17 ноября в связи со строительством нового путепровода, передает пресс-служба столичного Дептранса.

Таким образом, на Рижском направлении от станции Курская до Стрешнево интервалы движения составов будут увеличены до 1 часа 20 минут, а от Стрешнева до Нахабина – до 40 минут.

На станциях Гражданская и Дмитровская вагоны в обе стороны проследуют по пути на Нахабино. Тем временем у части поездов со стороны Нахабина укоротят маршруты от/до Стрешнева и Трикотажной.

В свою очередь, на Курском направлении интервалы движения частично увеличат до 1 часа. Некоторые составы со стороны Подольска проследует укороченными маршрутами от/до Курской.

Кроме того, утром с начала движения до 07:30 поезда в центр проследуют станции Покровское, Царицыно, Москворечье и Курьяново без остановки. Дептранс посоветовал горожанам для поездок до этих станций проезжать до Перервы и пересаживаться на поезд в обратном направлении.

При этом чтобы добраться до центра, необходимо доехать до станции Красный строитель и пересесть на поезд в обратную сторону, а также воспользоваться наземным городским транспортом или метро.

Изменения в аналогичный период коснутся и поездов на МЦД-3. Это необходимо для развития инфраструктуры на станции Раменское, которое проходит в несколько этапов. Помимо этого, изменения продлятся еще и с 18 по 22, а также с 23 по 24 ноября.

Так, в ближайшие субботу и воскресенье, 16 и 17-го числа, на Ленинградском направлении в это же время будут до 20 минут частично увеличены интервалы. Перерывы в прибытии поездов на станции Митьково могут составить до 30 минут. Также на этой остановке будет изменено время отправления последних составов.