График движения поездов на МЦД-4 изменится 16 и 17 ноября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В выходные, 16 и 17 ноября, изменится расписание поездов на МЦД-4 из-за работ по капремонту путевой инфраструктуры на Калужском направлении. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Так, от станции Солнечная до Лесного Городка электрички в обе стороны проследуют по пути На Железнодорожную. От Мещерской до Площади трех вокзалов интервалы движения увеличат до 30 минут, а на Калужском направлении – до 1 часа 20 минут.

Кроме того, некоторые поезда со стороны Железнодорожной поедут укороченными маршрутами от и до Нижегородской, Площади трех вокзалов, Поклонной, Мещерской и Лесного Городка.

Ранее сообщалось, что график движения поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) и МЦД-3 изменится 8 и 14 ноября. Это связано с ремонтно-путевыми работами по модернизации инфраструктуры.

Электрички на участке Москва – Зеленоград-Крюково – Москва будут следовать по измененному расписанию, некоторые поезда отменят. Часть составов на участках Москва – Тверь – Москва и Тверь – Бологое – Тверь уберут, а некоторые станции поезда проследуют без остановок.