График поездов МЦД-3 изменится 16 и 17 ноября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Поезда на МЦД-3 в ближайшие выходные, 16 и 17 ноября, будут ходить по измененному расписанию, пишет пресс-служба столичного Дептранса.

Это необходимо для развития инфраструктуры на станции Раменское, которое проходит в несколько этапов. Так, расписание изменится еще и с 18 по 22, а также с 23 по 24 ноября.

В ближайшие субботу и воскресенье на Казанском направлении интервалы в движении поездов будут частично увеличены до 20 минут, а после 23 часов – до 30 минут. Часть составов проследуют по измененным маршрутам.

Так, некоторые поезда не будут останавливаться на станциях Панки, Томилино, Красково, Удельная, Быково, Ильинская, Кратово, Есенинская, Фабричная и Ипподром. Некоторые составы пойдут коротким маршрутом от и до станций Панки и Быково, а часть поездов из дальнего пригорода будут ходить лишь от и до Бронниц.

На Ленинградском направлении в это же время будут до 20 минут частично увеличены интервалы. Перерывы в прибытии поездов на станции Митьково могут составить до 30 минут. Также на этой остановке будет изменено время отправления последних составов.



Измененный график до конца ноября действует и на МЦД-1. Он коснется тех составов, которые проследуют после 19 часов и до 07:30 в пятницу, субботу и до утра воскресенья.

Электрички Савеловского направления после 19:00 будут ходить с интервалом от 15 до 20 минут, а затем – до 60 минут. Интервалы движения на Белорусском направлении после 22 часов составят 30–40 минут, а до 07:30 – до 20 минут.

