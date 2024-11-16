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16 ноября, 09:15

Транспорт

В 4 районах Москвы заработают новые выделенные полосы

В 4 районах Москвы заработают новые выделенные полосы

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Сразу в 4 районах Москвы заработают новые выделенные полосы. Их ведут в центральной части города, на юго-западе и на западе столицы.

Благодаря им автобусы и электробусы станут ездить гораздо быстрее и меньше попадать в аварии. Речь идет о более 30 маршрутах в Конькове и Кунцеве, а также в Пресненском и Таганском районах.

Всего с начала года в столице уже организованы выделенные полосы общей протяженностью почти 26 километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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