Сергей Собянин рассказал о площадках пространства "Молодежь Москвы"

Фото: vk.com/molodezh_msk

По просьбе молодых москвичей в столице созданы семь площадок бесплатного мультиформатного пространства "Молодежь Москвы" – медиастудия, кулинарная студия, коворкинг, контент-ферма, переговорная комната, зал для тренировок и танцев, зал для мероприятий, сообщил Сергей Собянин в телеграм-канале.

По словам мэра, мультиформатное пространство для жителей в возрасте от 14 до 35 лет работает уже два года. Здесь можно обсудить идеи, сделать качественный контент, провести мастер-классы, конкурсы, стендап-концерты, лекции и репетиции.

Площадки пространства "Молодежь Москвы" уже посетили более 250 тысяч человек, их забронировали свыше 7,5 тысячи раз. Оставить заявку на бронь сервиса можно на сайте.

За первый год работы пространства в нем провели более трех тысяч мероприятий. Самыми популярными локациями оказались конференц-зал, творческая студия и контент-ферма. Всего в мероприятиях проектного офиса поучаствовали более 22 тысяч студентов вузов и колледжей.