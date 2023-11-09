Собянин: за год на площадке "Молодежь Москвы" провели более 3 тыс мероприятий

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

За год сервисами мультиформатного пространства "Молодежь Москвы" воспользовались более 150 тысяч человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Возрастная аудитория пространства варьируется от 14 до 35 лет. С момента открытия пространства в ноябре 2022 года для молодых людей провели более трех тысяч мероприятий.

"Площадку обустраивали с учетом пожеланий молодежи. Самые востребованные локации – конференц-зал, творческая студия и контент-ферма", – рассказал мэр.

Всего в мероприятиях проектного офиса приняли участие более 22 тысяч студентов вузов и колледжей. На встречах в учебных заведениях представители офиса рассказывают о мероприятиях и конкурсах для студентов. В дни проектного офиса студенты могут узнать, как стать амбассадором "Молодежи Москвы".

Им, в частности, может стать представитель университета. В дальнейшем ему предстоит сформировать команды единомышленников, которые будут поддерживать связь между учреждением и офисом. Амбассадоры имеют возможность участвовать в мероприятиях в честь Дня Победы, флешмобе "День первокурсника Москвы" и других событиях.

Стать амбассадором можно, отправив заявку в сообществе проекта в соцсети "ВКонтакте". После этого представитель "Молодежи Москвы" свяжется со всеми желающими.

Пространство располагается в Холодильном переулке. Посетить его можно ежедневно с 10:00 до 20:00 по предварительной заявке. Бронирование сервисов осуществляется на сайте.

Ранее молодых инноваторов пригласили принять участие в чемпионате по технологическому предпринимательству "Технолидеры Москвы". Заявку на участие в чемпионате можно подать в режиме онлайн до 10 ноября включительно. В 2022 году в "Технолидерах Москвы" приняли участие 68 команд.



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