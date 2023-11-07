Онлайн-аудитория московского форума "Карьера vs бизнес" превысила 1,5 млн человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Более 1,5 миллиона человек посмотрели прямые трансляции московского форума-выставки "Карьера vs бизнес" из инновационного кластера "Ломоносов". Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Чтобы помочь молодежи найти свое призвание, мы в третий раз проводим карьерный форум. В этом году за два дня его работы 1,5 тысячи участников откликнулись на интересные вакансии", – цитируют ее на портале мэра и правительства Москвы.

В ходе форума молодые люди получили возможность пообщаться с представителями разных компаний, принять участие во встречах и практикумах. Более 100 юношей и девушек получили приглашение на собеседование на площадке.

Всего в рамках мероприятия провели около 1,5 тысячи профориентационных тестирований и консультаций. В частности, столичный департамент предпринимательства и инновационного развития подготовил для гостей деловую игру с решением бизнес-задач.

Ранее в Москве открылась регистрация на деловую программу VI молодежного форума "Наследие". В текущем году планируется провести свыше 10 мероприятий, в том числе круглые столы, кейс-сессии, дискуссии, паблик-токи. Деловая часть форума пройдет 23 и 24 ноября во Дворце пионеров на Воробьевых горах.



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