Фестиваль психопросвещения пройдет в Москве с 10 по 12 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба комплекса социального развития Москвы

Москвичей и гостей столицы приглашают посетить фестиваль "Psyfest 2023: осеннее обострение", который будет проходить в центре "Благосфера" с 10 по 12 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Как отметил главный психиатр столичного Депздрава Георгий Костюк, в условиях быстрого темпа жизни человек должен бережно относиться к своему психическому здоровью.

В рамках семинаров, мастер-классов и тренингов эксперты раскроют секреты здоровых отношений, расскажут, как справляться с негативом, тревогой и паническими атаками, и дадут множество других полезных советов.

"Каждый посетитель найдет для себя практическую пользу, ведь участие в мероприятии подразумевает непосредственное вовлечение гостей в ту или иную активность. На фестивале мы постарались создать атмосферу доверия и душевного комфорта для каждого его участника", – добавил Костюк.

Кроме того, у гостей будет возможность лично пообщаться со специалистами, а также познакомиться с VR-технологиями, которые помогают поддерживать психическое здоровье.

На площадке фестиваля пройдут более 75 мероприятий, в том числе занятия по арт-, музыко-, танцевально-двигательной и другим видам терапии. Все желающие смогут посетить бесплатные и анонимные индивидуальные консультации психологов.

На фестивале будут работать специалисты следующих учреждений:

психиатрических больниц имени Н. А. Алексеева, имени П. Б. Ганнушкина, № 13 и 5;

центра психического здоровья детей и подростков имени Г. Е. Сухаревой;

центра патологии речи и нейрореабилитации;

психоневрологического центра имени З. П. Соловьева;

Московского научно-практического центра наркологии.

Организаторы отметили, что вход осуществляется на безвозмездной основе, однако требуется предварительная регистрация . Также они подготовили для гостей фестиваля призы.

Ранее на ВДНХ стартовала выставка-форум "Россия", она продлится до 12 апреля 2024 года. Посетителям доступны экспозиции регионов РФ, а также федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

В первый день ее работы, 4 ноября, гостями выставки стали почти 200 тысяч человек, отмечали организаторы мероприятия.



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