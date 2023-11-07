07 ноября, 08:59Город
Фестиваль психопросвещения пройдет в Москве с 10 по 12 ноября
Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба комплекса социального развития Москвы
Москвичей и гостей столицы приглашают посетить фестиваль "Psyfest 2023: осеннее обострение", который будет проходить в центре "Благосфера" с 10 по 12 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
Как отметил главный психиатр столичного Депздрава Георгий Костюк, в условиях быстрого темпа жизни человек должен бережно относиться к своему психическому здоровью.
В рамках семинаров, мастер-классов и тренингов эксперты раскроют секреты здоровых отношений, расскажут, как справляться с негативом, тревогой и паническими атаками, и дадут множество других полезных советов.
"Каждый посетитель найдет для себя практическую пользу, ведь участие в мероприятии подразумевает непосредственное вовлечение гостей в ту или иную активность. На фестивале мы постарались создать атмосферу доверия и душевного комфорта для каждого его участника", – добавил Костюк.
Кроме того, у гостей будет возможность лично пообщаться со специалистами, а также познакомиться с VR-технологиями, которые помогают поддерживать психическое здоровье.
На площадке фестиваля пройдут более 75 мероприятий, в том числе занятия по арт-, музыко-, танцевально-двигательной и другим видам терапии. Все желающие смогут посетить бесплатные и анонимные индивидуальные консультации психологов.
На фестивале будут работать специалисты следующих учреждений:
- психиатрических больниц имени Н. А. Алексеева, имени П. Б. Ганнушкина, № 13 и 5;
- центра психического здоровья детей и подростков имени Г. Е. Сухаревой;
- центра патологии речи и нейрореабилитации;
- психоневрологического центра имени З. П. Соловьева;
- Московского научно-практического центра наркологии.
Организаторы отметили, что вход осуществляется на безвозмездной основе, однако требуется предварительная регистрация. Также они подготовили для гостей фестиваля призы.
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