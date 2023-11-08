В Москве начался просветительский проект для старшеклассников "Культура конкуренции"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

В столичных школах стартовал ознакомительно-просветительский проект для старшеклассников "Культура конкуренции". О том, как он будет реализовываться, рассказал глава департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков. Его слова приводятся на официальном сайте мэра города.

Щербаков уточнил, что проект направлен на формирование у молодежи активной гражданской позиции и представления о конкуренции.

"В игровой форме учащиеся узнают о нуждах мегаполиса, о том, как обеспечиваются его потребности и выявляются точки роста. На занятиях школьники могут выступить заказчиком или попробовать свои силы в качестве поставщика товаров, работ и услуг", – добавил он.

Так, в рамках реализации проекта на базе школ пройдут семинары "Культура конкуренции", "Закупки", "Торги" а затем состоится игра "Город будущего". У школьников есть возможность лично пообщаться с эксперта в области конкурентной политики. Занятия также будут проводить преподаватели из Университета Правительства Москвы.

Старшеклассники узнают, как вести систему закупок, какие существуют рыночные механизмы, а также о том, какую роль играют прозрачность и честность в бизнес-среде.

На первом занятии ребята познакомятся с понятием конкуренции. На следующем семинаре школьникам расскажут о закупках. Третий урок будет посвящен процедуре торгов и преимуществам приобретения и аренды имущества напрямую у города.

Первыми участниками проекта "Культура конкуренции" в 2021 году стали учащиеся предпринимательских классов – 250 учеников 10 школ.

Ректор Университета Правительства Москвы Василий Фивейский обратил внимание, что программа занятий специально была адаптирована для школьников. Он напомнил, что проект признали одним из лучших в РФ. По его мнению, молодые люди сейчас должны понимать основные правила рынка и знать основы конкурентной политики.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что московские школьники могут бесплатно посещать культурные учреждения в рамках проекта "Музеи – детям".

По его словам, этот проект стал одним из самых успешных и популярных среди учащихся школ и колледжей. Только в этом году ребята побывали в музеях более 490 тысяч раз, что на 179 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года.



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