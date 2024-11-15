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15 ноября, 18:15

Общество

Переход температуры в сторону отрицательных значений ожидается в Москве ночью

Переход температуры в сторону отрицательных значений ожидается в Москве ночью

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Температура в столичном регионе сейчас сильно колеблется. Переход температуры через ноль в сторону отрицательных значений ожидается в ночное время. Комплекс городского хозяйства Москвы просит автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

ЦОДД также призывает москвичей быть аккуратнее во время непогоды и по возможности пересесть на общественный транспорт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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