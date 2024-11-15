15 ноября, 13:06Общество
Желтый уровень опасности объявлен в Подмосковье из-за гололедицы
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Желтый уровень погодной опасности будет действовать в ночь на субботу, 16 ноября, в Подмосковье. Причиной послужили гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Предупреждение вступит в силу в 21:00 в пятницу, 15 ноября, и продолжит действовать до 09:00 следующего дня.
Вечером 15 ноября температура воздуха в Москве может опуститься до отрицательных значений.
При этом снежный покров на базовой метеостанции столицы к настоящему времени достиг 3 сантиметров. В ТиНАО выпало 4 сантиметра снега, а самый высокий покров сформировался в южной части Подмосковья, где зафиксировали 7 сантиметров снега.
На фоне таких погодных условий автомобилистов просят сохранять внимательность на дороге, а также соблюдать скоростной режим и поддерживать дистанцию с идущими впереди машинами. При этом тех водителей, которые еще не успели сменить летнюю резину на зимнюю, призывают пользоваться общественным транспортом.
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