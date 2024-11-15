Минусовая температура ожидается вечером 15 ноября в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Температура воздуха в Москве может опуститься до отрицательных значений вечером в пятницу, 15 ноября, предупредила пресс-служба городского хозяйства столицы.

Такие погодные условия могут способствовать образованию гололедицы. В связи с этим представители ведомства попросили автомобилистов сохранять внимательность на дороге, а также соблюдать скоростной режим и поддерживать дистанцию с идущими впереди машинами.

При этом тех водителей, которые еще не успели сменить летнюю резину на зимнюю, призвали пользоваться общественным транспортом.

В свою очередь, государственная компания "Автодор" рекомендовала автомобилистам избегать резких маневров. При этом водителей попросили следить за дорожной ситуацией и не отвлекаться на телефон во время движения. Не менее важно обращать внимание на сообщения на информационных табло.

Прогнозируется, что до утра субботы, 16 ноября, на трассе М-1 "Беларусь" будет местами идти снег. Та же ситуация установится на участках дороги М-3 "Украина", которые проходят по территории Московской, Калужской и Брянской областей. При этом снегопад продолжится до утра субботы в Московской и Калужской областях.

Кроме того, снег на фоне 0 градусов прогнозируется на трассе М-4 "Дон". Такая погода установится на участках пути в Московской, Липецкой, Тульской и Воронежской областях. При этом в Ростовской области и Краснодарском крае в пятницу днем местами пройдут дожди. Уже в ночь на субботу в Московской и Липецкой областях местами начнется мокрый снег, а в Тульской, Липецкой, Воронежской, Ростовской областях и Краснодарском крае продолжатся дожди.

Снег и нулевая температура прогнозируются в пятницу и на трассе М-11 "Нева". Уже в ночь на 16 ноября, по прогнозу, на всем протяжении трассы будет идти мокрый снег, переходящий в дождь. Та же погода сохранится на пути М-12 "Восток" от Москвы до Казани.

В связи с погодными условиями водителей также призвали заранее снижать скорость у пешеходных переходов. При этом для поездок по городу москвичам рекомендовано пользоваться общественным транспортом.