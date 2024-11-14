Синоптик Вильфанд: атмосферное давление упадет в Москве на 20 мм ртутного столба 15 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Атмосферное давление упадет в столице в пятницу, 15 ноября. Об этом Москве 24 сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, давление будет ниже нормы, упав примерно на 20 миллиметров. В городе будет облачно, но сильных осадков не ожидается.

Вильфанд объяснил падение атмосферного давления процессом, при котором воздушные массы в течение ближайших дней будут перемещаться вдоль круга широты, то есть с запада на восток.

"Зимой перенос воздушных масс из Атлантики всегда соответствует заметному потеплению. Дело в том, что над Атлантикой воздушная масса всегда теплее, чем над континентом зимой. Летом – наоборот", – пояснил он.

Ранее синоптики спрогнозировали небольшое повышение температуры в Москве и Подмосковье в выходные, 16 и 17 ноября. Днем в субботу будет от 4 до 5 градусов, что на 3 градуса выше нормы. Этому будет способствовать теплый воздух из Атлантики.

При этом в пятницу, 15 ноября, прогнозируется снег. По словам специалиста информагентства "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, в результате высота снежного покрова в Москве достигнет 3 сантиметров. Но он продержится не так долго.