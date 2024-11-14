Высота снежного покрова в Москве достигнет 3 см

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Высота снежного покрова в Москве достигнет 3 сантиметров 15 ноября, рассказала в телеграм-канале специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, снегопад в столице ожидается в столице в ночь на пятницу. Она отметила, что столичный регион будет пересекать теплый атмосферный фронт циклона, который своим центром обращен к Баренцеву морю. При этом снежный покров в Москве продержится не так долго.

"Тепло, которое ворвется в выходные дни в центральные области России, быстро расправится с ним", – объяснила она.

Кроме того, средняя температура воздуха ночью и днем в субботу и воскресенье, 16 и 17 ноября, будет в районе 3 градусов.

Ранее специалисты спрогнозировали возвращение "октябрьского" тепла в Москву в предстоящие выходные. Потепление станет возможным благодаря теплому атлантическому фронту. Столбики термометров днем в Москве и Подмосковье в субботу и воскресенье поднимутся до 5 градусов.

