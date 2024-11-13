Синоптик Тишковец: атлантический фронт вернет октябрьское тепло в Москву

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В предстоящие выходные, а именно 16 и 17 ноября, температура воздуха в Москве вернется к октябрьским показателям. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

По словам синоптика, потепление ожидается в столице благодаря вторжению теплого атлантического фронта.

"Зимы не видно даже на горизонте, на ближайшие пару недель точно", – добавил Тишковец.

Аналогичные прогнозы высказывали и другие синоптики. Так, по мнению специалиста информагентства "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, в субботу, 16 ноября, местами возможны небольшие осадки. Температура в ночные часы будет около нуля градусов. Днем воздух прогреется до 2–4 градусов.

В воскресенье, 17 ноября, осадков не будет, уточнила Позднякова. Температура и ночная, и дневная будет положительной. Так, днем в городе ожидается 6–7 градусов, что выше климатической нормы примерно на 5 градусов, добавила синоптик.

