Мокрый снег пройдет в Москве 15 ноября

Фото: Агентство "Москва"

Мокрый снег ожидается в Москве в пятницу, 15 ноября, рассказал в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, в этот день температура воздуха днем составит от 0 до 2 градусов. При этом 14 ноября Московский регион ощутит влияние южной периферии далекого североатлантического циклона, который сохранит в небе плотные облака и ограничит приток солнечного тепла.

Температура 14 ноября в Москве будет в пределах от минус 1 до плюс 1 градуса, по области – от минус 2 до плюс 2 градусов. Ветер ожидается юго-западный 4–9 метров в секунду, атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба, что окажется ниже нормы.

Ранее синоптики спрогнозировали небольшое повышение температуры в Москве и Подмосковье в выходные, 16 и 17 ноября. Днем в субботу будет от 4 до 5 градусов, что на 3 градуса выше нормы. Также этому будет способствовать теплый воздух из Атлантики. Однако понижение давления приведет к тому, что с четверга начнутся осадки.