Облачная без осадков погода ожидает москвичей 14 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная с прояснениями погода ожидается в Москве и Подмосковье 14 ноября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 1 до 3 градусов тепла, по области – от 0 до 5 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики спрогнозировали небольшое повышение температуры в Москве и Подмосковье в выходные, 16 и 17 ноября. Днем в субботу будет от 4 до 5 градусов, что на 3 градуса выше нормы. Также этому будет способствовать теплый воздух из Атлантики.

