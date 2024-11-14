Синоптик Вильфанд: минусовая температура ожидается в Москве после 20 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Среднесуточная температура воздуха в Москве должна становиться отрицательной с 15 ноября, однако этого не произойдет. Об этом Москве 24 рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В пятницу, 15 ноября, ночная температура зафиксируется на нуле, а днем будет 2–4 градуса. Кроме того, в субботу, 16 ноября, прогнозируется выше 4–5 градусов, а в воскресенье, 17 ноября, – от 4 до 7 градусов по всему Московскому региону.

"Конечно, с точки зрения ощущений вряд ли это можно назвать теплой погодой. Но по отношению к норме – заметное повышение. Если завтра и в субботу температура примерно на 2–3 градуса выше нормы, то в воскресенье уже на 4–5, а вот на следующей неделе даже на 6 градусов выше нормы", – сказал синоптик.

По словам Вильфанда, ожидать понижения температуры до отрицательных значений следует во второй половине следующей недели, то есть после 20 ноября.

Тем временем в Москве в пятницу, 15 ноября, прогнозируются осадки от 2 до 4 миллиметров. Преимущественно в виде мокрого снега и дождя. Однако снегопадом назвать явление нельзя, поскольку температура воздуха будет повышена, отметил синоптик.

"Снег возможен, но фаза его будет небольшая. 20–25% от общей суммы садков", – сказал Вильфанд, добавив, что такой снег вскоре растает.

Ранее стало известно, что атмосферное давление упадет в столице в пятницу, 15 ноября. По словам Вильфанда, оно будет ниже нормы, упав примерно на 20 миллиметров. В городе будет облачно.