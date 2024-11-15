Автомобилистов призвали быть внимательными из-за снегопада в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Автомобилистам стоит быть внимательными за рулем из-за снегопада в Москве, сообщает пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на ЦОДД.

Водителям стоит заранее снижать скорость у пешеходных переходов, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон. Для поездок по городу горожанам рекомендовано пользоваться общественным транспортом.

Ранее синоптики предупредили, что в пятницу, 15 ноября, в столице образуется гололедица, также будет идти снег, местами мокрый. Температура воздуха составит от 0 до 2 градусов, а ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также предупреждал, что 15 ноября в Москве упадет атмосферное давление. Показатель будет находиться на отметке ниже нормы.

