"Автодор" призвал водителей избегать резких маневров из-за дождя с мокрым снегом

Фото: Агентство "Москва"

Автомобилистам следует избегать резких маневров из-за непогоды, предупредили в пресс-службе "Автодора".

По данным компании, дождь с мокрым снегом и температурой около 0 градусов ожидается днем в четверг, 14 ноября, и до утра пятницы, 15 ноября, на трассах М-1 "Беларусь" и М-3 "Украина", расположенных в Московской, Смоленской, Калужской и Брянской областях.

Такая же непогода в четверг ждет водителей в Московской, Тульской, Липецкой и Воронежской областях, которые передвигаются по дороге М-4 "Дон". В это же время на всем протяжении М-11 "Нева" будет мокрый снег с дождем и температура около нуля.

Осадков не будет на трассе М-12 "Восток", однако и там столбики термометров остановятся в районе 0 градусов. Уже в ночь на 15-е число по всей дороге прогнозируется дождь и мокрый снег.

"Во время непогоды увеличивайте дистанцию до впереди идущего автомобиля. Заранее включайте поворотник при перестроении. Следите за дорогой и не отвлекайтесь на посторонние вещи", – рекомендовали автомобилистам в "Автодоре".

Жителей Москвы и Подмосковья 14 ноября ждет облачная погода с прояснениями. Температура днем в столице окажется в пределах от 1 до 3 градусов, а по области этот показатель составит от 0 до 5 градусов. В ночь следующего дня в Москве начнется снегопад, который принесет в город 3 сантиметра снега.

