Облачная погода и осадки ожидают москвичей 15 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода и небольшие осадки ожидаются в Москве и Подмосковье 15 ноября, передает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 1 до 3 градусов тепла, в области – от 0 до 5 градусов.

Кроме того, скорость юго-западного ветра составит 5–10 метров в секунду. При этом атмосферное давление установится на отметке 742 миллиметра ртутного столба.

Ранее синоптики предупредили, что атмосферное давление 15 ноября упадет ниже нормы, примерно на 20 миллиметров. В городе будет облачно.

Кроме того, в городе в пятницу прогнозируется снег. По словам специалиста информагентства "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, в результате высота снежного покрова в Москве достигнет 3 сантиметров. Но он продержится не так долго.

