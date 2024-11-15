15 ноября, 06:31Общество
Облачная погода и осадки ожидают москвичей 15 ноября
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Облачная погода и небольшие осадки ожидаются в Москве и Подмосковье 15 ноября, передает Гидрометцентр России.
По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 1 до 3 градусов тепла, в области – от 0 до 5 градусов.
Кроме того, скорость юго-западного ветра составит 5–10 метров в секунду. При этом атмосферное давление установится на отметке 742 миллиметра ртутного столба.
Ранее синоптики предупредили, что атмосферное давление 15 ноября упадет ниже нормы, примерно на 20 миллиметров. В городе будет облачно.
Кроме того, в городе в пятницу прогнозируется снег. По словам специалиста информагентства "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, в результате высота снежного покрова в Москве достигнет 3 сантиметров. Но он продержится не так долго.
"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 15 ноября