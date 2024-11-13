Спасатели в Москве завершат подготовку к зимнему сезону к 25 ноября

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В Москве спасатели завершат подготовку к зимнему сезону к 25 ноября. Об этом рассказал начальник Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС) Владимир Волков.

Как напомнил начальник МГПСС, в столице находится более 1,1 тысячи водных объектов. Безопасность на них круглый год обеспечивают спасатели. Зимой основными рисками являются провал техники и людей под лед.

По словам Волкова, спасатели ежесуточно проводят до 190 патрулирований на плавсредствах и пешком по берегу.

"Безопасным для выхода одиночного человека является лед толщиной 7 сантиметров, а для массового выхода – свыше 25 сантиметров. На толщину льда влияет масса факторов, в одном районе толщина льда может быть разной, поэтому мы рекомендуем исключить выход на лед без крайней необходимости", – сказал Волков.

Он пояснил, что зимой спасти человека гораздо сложнее, так как уже через 15–20 минут наступает переохлаждение.

"Поэтому и спасательные операции и самоспасение имеют серьезные ограничения по времени. Кроме того, самому человеку из полыньи очень сложно выбраться, ведь кромка льда может крошиться", – добавил начальник МГПСС.

Прошлой зимой в Москве произошло пять происшествий на воде, все пострадавшие были спасены.

Свыше 25 судов на воздушной подушке будут патрулировать водоемы столицы зимой для предотвращения возможных происшествий. Как уточнил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, суда на воздушной подушке способны передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50–80 километров в час.

Дополнительно зимой будут использоваться подвижные спасательные посты и водолазный спасательный автомобиль.