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15 ноября, 08:20

Общество

Гололедица образуется на дорогах Москвы 15 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Гололедица образуется на дорогах и тротуарах Москвы в пятницу, 15 ноября, рассказал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, небо над столичным регионом продолжит затягиваться плотными облаками, будет идти снег, местами мокрый. При этом температура воздуха в Москве составит от 0 до 2 градусов, а по области – от минус 1 до плюс 3 градусов. Кроме того, ветер будет дуть со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

Между тем атмосферное давление 15 ноября упадет примерно на 20 миллиметров ртутного столба и станет ниже нормы. Оно установится на отметке в 742 миллиметра. Синоптики объяснили это перемещением воздушных масс с запада на восток.

Дождь со снегом ожидается в ночь на 15 ноября

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