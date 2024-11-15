Снежный покров высотой 3 см образовался в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Снежный покров на базовой метеостанции Москвы составил 3 сантиметра, сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Зима в третий раз с начала нынешнего сезона приняла попытку засыпать столичный регион снегом", – отметил он.

В ТиНАО высота снега достигла 4 сантиметров. Больше всего выпало в южной части Подмосковья – в Кашире зафиксировали 7 сантиметров снега, тогда как в Можайске и Дмитрове – всего 2 сантиметра.

По климату средняя высота снега в столице на 15 ноября должна составлять уже 6 сантиметров. Однако снег долго не продержится, уже к 17 ноября он растает, уверен синоптик.



Москвичей, кроме снегопада, в пятницу, 15 ноября, ожидает гололедица на дорогах и тротуарах. Из-за этого столичный Дептранс призвал автомобилистов быть внимательнее за рулем, соблюдая скоростной режим и избегая резких маневров.

