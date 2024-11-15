Заморозки и гололедица ожидаются в столице вечером 15 ноября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Похолодание до минусовых значений ожидается в Москве вечером в пятницу, 15 ноября, из-за чего на дорогах может образоваться гололедица. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В ночь на субботу, 16 ноября, температура воздуха может опуститься до минус 1 градуса. В связи с этим жителям и гостям столицы посоветовали быть внимательнее на улице. Водителям порекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию. При возникновении внештатных ситуаций призвали звонить по телефонам 101 или 112.

Водителям, которые еще не успели сменить летнюю резину на зимнюю, посоветовали воспользоваться общественным транспортом. В свою очередь, в "Автодоре" рекомендовали автомобилистам избегать резких маневров. Не менее важно обращать внимание на сообщения на информационных табло.

В связи с погодными условиями водителей также призвали заранее снижать скорость у пешеходных переходов. При этом для поездок по городу москвичам рекомендовано пользоваться общественным транспортом.

