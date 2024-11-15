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15 ноября, 12:15

Транспорт

Сезон проката электросамокатов и велосипедов завершен в Москве

Сезон проката электросамокатов и велосипедов завершен в Москве

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Сезон проката электросамокатов и велосипедов завершен в Москве. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В большинстве случаев москвичи добирались до остановок общественного транспорта, станций метро, а также до дома, университета или офиса.

Операторы постепенно увозят самокаты и велосипеды на хранение, перед этим они пройдут сервисное обслуживание. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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