Сезон проката электросамокатов и велосипедов завершен в Москве. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В большинстве случаев москвичи добирались до остановок общественного транспорта, станций метро, а также до дома, университета или офиса.

Операторы постепенно увозят самокаты и велосипеды на хранение, перед этим они пройдут сервисное обслуживание. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.