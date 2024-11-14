"Мой район. Новости": проект "Школа самокатов" запущен в Москве

"Школа самокатов" открылась в столичном центре творчества "Бибирево". Проект рассчитан на учеников восьмых классов, которые пока еще не умеют управлять этим транспортом.

На занятиях школьникам расскажут о правилах дорожного движения и объяснят, как управлять электросамокатом. После этого восьмиклассники пройдут тестирование, которое поможет определить уровень физической подготовки, реакции и концентрации. Ученики смогут закрепить полученные навыки на специально подготовленной трассе.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".