14 ноября, 17:00Транспорт
"Мой район. Новости": проект "Школа самокатов" запущен в Москве
"Школа самокатов" открылась в столичном центре творчества "Бибирево". Проект рассчитан на учеников восьмых классов, которые пока еще не умеют управлять этим транспортом.
На занятиях школьникам расскажут о правилах дорожного движения и объяснят, как управлять электросамокатом. После этого восьмиклассники пройдут тестирование, которое поможет определить уровень физической подготовки, реакции и концентрации. Ученики смогут закрепить полученные навыки на специально подготовленной трассе.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".