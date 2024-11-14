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14 ноября, 17:00

Транспорт

"Мой район. Новости": проект "Школа самокатов" запущен в Москве

"Мой район. Новости": проект "Школа самокатов" запущен в Москве

Уникальная инновационная школа в "Сколкове" рассчитана на 850 учеников

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"Школа самокатов" открылась в столичном центре творчества "Бибирево". Проект рассчитан на учеников восьмых классов, которые пока еще не умеют управлять этим транспортом.

На занятиях школьникам расскажут о правилах дорожного движения и объяснят, как управлять электросамокатом. После этого восьмиклассники пройдут тестирование, которое поможет определить уровень физической подготовки, реакции и концентрации. Ученики смогут закрепить полученные навыки на специально подготовленной трассе.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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