"Москва едет": Москва туристическая

Какие преимущества карта "Тройка" дает гостям столицы и туристам из регионов? Что необычного и удивительного можно увидеть из окон самого загадочного московского трамвая? И сколько подземных секретов хранит в своих недрах столичное метро?

Об этом – в программе "Москва едет" с Юлией Темниковой. Гостем программы стал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов.