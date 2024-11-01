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01 ноября, 12:00

Транспорт

"Москва едет": Москва туристическая

"Москва едет": Москва туристическая

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Какие преимущества карта "Тройка" дает гостям столицы и туристам из регионов? Что необычного и удивительного можно увидеть из окон самого загадочного московского трамвая? И сколько подземных секретов хранит в своих недрах столичное метро?

Об этом – в программе "Москва едет" с Юлией Темниковой. Гостем программы стал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов.

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Программа: Москва едет
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