30 октября, 11:15Происшествия
Массовая авария произошла на проспекте Генерала Дорохова в Москве
Семь автомобилей столкнулось на проспекте Генерала Дорохова на западе Москвы. Массовая авария затронула обе стороны дороги. Среди участников ДТП – легковые машины, а также "ГАЗель" и бетоносмеситель. Один человек госпитализирован.
Еще одно крупное ДТП произошло на юге Москвы. Там несколько автомобилей столкнулись на эстакаде Московского скоростного диаметра в районе Чертаново Южное.
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