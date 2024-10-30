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30 октября, 11:15

Происшествия

Массовая авария произошла на проспекте Генерала Дорохова в Москве

Массовая авария произошла на проспекте Генерала Дорохова в Москве

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Семь автомобилей столкнулось на проспекте Генерала Дорохова на западе Москвы. Массовая авария затронула обе стороны дороги. Среди участников ДТП – легковые машины, а также "ГАЗель" и бетоносмеситель. Один человек госпитализирован.

Еще одно крупное ДТП произошло на юге Москвы. Там несколько автомобилей столкнулись на эстакаде Московского скоростного диаметра в районе Чертаново Южное.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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